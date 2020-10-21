0
0
120
НОВОСТИ

Учителя в Москве 21 октября провели почти 150 тысяч уроков в МЭШ

21:48 21.10.2020

«Московская электронная школа» (МЭШ) работает по плану и столичные педагоги 21 октября провели примерно 150 тыс. уроков. По данным городского департамента образования, сейчас МЭШ работает стабильно, несмотря на то, что на нее сейчас серьезно возросла нагрузка. 150 тыс. уроков, проведенных в 6-11 классах школ Москвы - это 93% от общего числа всех занятий. «Всего за день в "Московской электронной школе" провели почти 4 млн сессий онлайн-уроков», - сообщает департамент.

При этом разработчики МЭШ круглосуточно отслеживают как работает система и адаптируют сервис к резко возросшему количеству пользователей. Хотя пользователей «Московской электронной школы» всего более 2 млн, в связи с переводом части московских школьников на удаленное обучение в одно время к занятиям, в последние дни подключаются более 600 тыс. учеников и педагогов, что становится серьезным испытанием ее ресурсов на работоспособность в сложных условиях.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:00 21.10.2020
Экстренный видеосаммит глав ЕС пройдет 29 октября
0
120
21:45 21.10.2020
Пол Маккартни готовится выпустить очередной сольный альбом
0
127
21:39 21.10.2020
"Спартак" может лишиться зрителей в ближайшем домашнем матче
0
125
21:35 21.10.2020
Папа Римский выступил за регистрацию гражданских браков однополыми парами
0
146
21:30 21.10.2020
Умершему в Бразилии испытателю вакцины препарат не вводили - СМИ
0
152
21:12 21.10.2020
Турция готова отправить войска в Азербайджан
0
211
20:22 21.10.2020
В российском сегменте МКС пришлось отключить систему подачи кислорода
0
228
20:19 21.10.2020
Elfagr: Турция захватывает Ливию, Россия спасает своих граждан
0
258
20:11 21.10.2020
Один из испытателей оксфордской вакцины то COVID-19 умер в Бразилии
0
264
19:33 21.10.2020
Россиян призвали к ответственности на карантине с помощью флешмоба
0
213

Возврат к списку