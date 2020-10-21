Учителя в Москве 21 октября провели почти 150 тысяч уроков в МЭШ

21:48

«Московская электронная школа» (МЭШ) работает по плану и столичные педагоги 21 октября провели примерно 150 тыс. уроков. По данным городского департамента образования, сейчас МЭШ работает стабильно, несмотря на то, что на нее сейчас серьезно возросла нагрузка. 150 тыс. уроков, проведенных в 6-11 классах школ Москвы - это 93% от общего числа всех занятий. «Всего за день в "Московской электронной школе" провели почти 4 млн сессий онлайн-уроков», - сообщает департамент.

При этом разработчики МЭШ круглосуточно отслеживают как работает система и адаптируют сервис к резко возросшему количеству пользователей. Хотя пользователей «Московской электронной школы» всего более 2 млн, в связи с переводом части московских школьников на удаленное обучение в одно время к занятиям, в последние дни подключаются более 600 тыс. учеников и педагогов, что становится серьезным испытанием ее ресурсов на работоспособность в сложных условиях.