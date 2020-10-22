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Глава Минздрава РФ уходит на самоизоляцию

13:20 22.10.2020 Источник: Интерфакс

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко уходит на самоизоляцию из-за выявленного у члена его семьи коронавируса, сообщил помощник министра Алексей Кузнецов.

"В связи с положительным результатом повторного ПЦР-теста на COVID-19 у одного из членов семьи, министр Михаил Мурашко принял решение уйти на самоизоляцию и в ближайшее время будет работать удаленно", - сказал Кузнецов "Интерфаксу" в четверг.

По его словам, "министр чувствует себя хорошо".

"Решение о самоизоляции принято в целях защиты здоровья сотрудников министерства. На публичных мероприятиях представлять Минздрав будет первый заместитель Игорь Каграманян", - сообщил Кузнецов.

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