Глава Минздрава РФ уходит на самоизоляцию

13:20 Источник: Интерфакс

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко уходит на самоизоляцию из-за выявленного у члена его семьи коронавируса, сообщил помощник министра Алексей Кузнецов.

"В связи с положительным результатом повторного ПЦР-теста на COVID-19 у одного из членов семьи, министр Михаил Мурашко принял решение уйти на самоизоляцию и в ближайшее время будет работать удаленно", - сказал Кузнецов "Интерфаксу" в четверг.

По его словам, "министр чувствует себя хорошо".

"Решение о самоизоляции принято в целях защиты здоровья сотрудников министерства. На публичных мероприятиях представлять Минздрав будет первый заместитель Игорь Каграманян", - сообщил Кузнецов.