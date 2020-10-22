В Тарусе решили вернуть дореволюционные названия 16-ти улицам

14:12 Источник: Эхо Москвы

Власти Тарусы решили вернуть дореволюционные названия 16-ти улицам. Как рассказал глава Тарусского района Калужской области Руслан Смоленский, в частности улица Розы Люксембург снова будет Посадской, улица Энгельса — Ивановской, а Карла Маркса — Полевой. Как отмечает портил «Медуза», во многих городах России исторические названия улицам массово возвращали в начале 1990-х годов, сразу после распада СССР. Сейчас такие случаи носят единичный характер. Эхо Москвы