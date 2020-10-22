Космический центр НАТО будет создан в Германии

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министры обороны НАТО объявили о создании космического центра альянса на авиабазе Рамштайн в Германии. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам видеоконференции министров обороны НАТО.

"Министры приняли решение о создании нового космического центра НАТО, который обеспечит обмен космической информацией и защиту спутников альянса", - заявил он.