Посольство КНР призвало США «не раздувать» концепцию нацбезопасности

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство Китая в Вашингтоне призвало США не злоупотреблять концепцией национальной безопасности для подавления китайских компаний. Об этом заявил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь китайского диппредставительства Лю Пэнъюй.

«Мы призываем американскую сторону прекратить чрезмерно раздувать концепцию национальной безопасности и злоупотреблять государственной властью для подавления китайских компаний», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать отзыв Министерством торговли США ряда экспортных лицензий на поставки товаров китайской компании Huawei.