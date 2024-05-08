Посольство КНР призвало США «не раздувать» концепцию нацбезопасности
09:32 08.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посольство Китая в Вашингтоне призвало США не злоупотреблять концепцией национальной безопасности для подавления китайских компаний. Об этом заявил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь китайского диппредставительства Лю Пэнъюй.
«Мы призываем американскую сторону прекратить чрезмерно раздувать концепцию национальной безопасности и злоупотреблять государственной властью для подавления китайских компаний», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать отзыв Министерством торговли США ряда экспортных лицензий на поставки товаров китайской компании Huawei.
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