Распространение идей АУЕ в местах лишения будет расцениваться как экстремизм - ФСИН
22:00 23.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Распространение идеологии движения АУЕ в местах лишения свободы будет расцениваться как экстремистское деяние, за которое грозит уголовная ответственность. Об этом ТАСС сообщили в пресс-бюро ФСИН России.
"В связи со вступлением в законную силу решения Верховного суда РФ о признании международного общественного движения "Арестантское уголовное единство" (другие используемые наименования АУЕ, А. У. Е. и т. д.) экстремистским и запрете его деятельности на территории РФ участие лиц, отбывающих наказание и содержащихся под стражей, в деятельности данной организации будет пресекаться в соответствии с нормами действующего законодательства", - отметили во ФСИН.
После решения Верховного суда участие в деятельности этого неформального движения может подпадать под уголовную ответственность, предусмотренную ст. 282.2 УК РФ за организацию или участие в деятельности организации, в отношении которой действует вступившее в силу решение суда о запрете ее деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, а также за склонение, вербовку или иное вовлечение в деятельность такой организации.
При этом во ФСИН напомнили, что "лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное ст. 282.2 УК РФ, и добровольно прекратившее участие в деятельности организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления".
Работа с последователями АУЕ будет вестись в рамках мер по предупреждению распространения экстремистских идеологий в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
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