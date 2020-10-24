Архиепископ Кипра признал Православную церковь Украины

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Кипрской православной церкви Хризостом II произнес во время богослужения в субботу имя главы так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания (Думенко), хотя данный шаг предстоятеля был сделан без согласия Священного синода Кипрской церкви. Об этом сообщает на своем сайте православный информационный портал Romfea.

Архиепископ Кипрский упомянул главу раскольников Украины во время церемонии рукоположения епископа Арсинои Панкратия в монастыре Хрисорагоитисси. Никогда ранее имя Епифания предстоятелем церкви острова не упоминалось.

Этот шаг Хризостома II, как утверждает Romfea, включил Кипрскую церковь в число тех православных церквей, которые признали томос об автокефалии ПЦУ. Хотя, судя по информации портала, этот поступок архиепископа, в связи с отсутствием согласия на него Священного синода, выглядит самовольным. Ранее, помимо Константинопольского патриархата, это сделали Элладская церковь и Александрийский патриархат.