0
0
0
НОВОСТИ

Лукашенко сообщил Помпео, что Россия не вмешивается в дела Белоруссии

20:50 24.10.2020 Источник: Интерфакс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео рассказал о ведущемся в республике национальном диалоге, сообщил государственный белорусский телеканал ОНТ в субботу.

"Лукашенко проинформировал собеседника о национальном диалоге, который сейчас активно ведется в Беларуси", - сообщил телеканал.

По его данным, Лукашенко также подчеркнул, что Россия является главным союзником республики и особо отметил поддержку, оказываемую в настоящий период. "Вместе с тем, как было замечено, Россия не вмешивается во внутренние дела Беларуси. При этом страны готовы совместно реагировать на возникающие внешние угрозы", - передал телеканал содержание беседы.

Помпео, согласно данным телеканала, в свою очередь подчеркнул, что неизменно остается приверженцем суверенитета и независимости Белоруссии и сторонником развития сотрудничества с республикой.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:30 24.10.2020
Архиепископ Кипра признал Православную церковь Украины
0
97
20:15 24.10.2020
В Азовском море на танкере под флагом РФ произошел взрыв
0
137
20:05 24.10.2020
Франция отзывает своего посла из Турции "для консультаций" в связи с высказываниями Эрдогана
0
158
19:52 24.10.2020
В Выборгском районе предположительно убит бизнесмен Александр Петров - отец экс-пилота F1 Виталия Петрова - СМИ
0
176
18:54 24.10.2020
Президент Белоруссии и глава Госдепа США провели телефонные переговоры
0
225
18:03 24.10.2020
Мэр Киева заболел коронавирусом
0
254
17:18 24.10.2020
В фильме "Франциск" фраза Папы Римского об однополых браках подана неверно - СМИ
0
352
16:08 24.10.2020
Генерал да Вилье: Турция больше не является светским государством
0
504
15:43 24.10.2020
Названы регионы с наиболее тяжелой ситуацией с COVID-19
0
397
15:42 24.10.2020
Почти полмиллиона онлайн-уроков провели учителя в Москве за неделю
0
305

Возврат к списку