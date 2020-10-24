Лукашенко сообщил Помпео, что Россия не вмешивается в дела Белоруссии
20:50 24.10.2020 Источник: Интерфакс
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео рассказал о ведущемся в республике национальном диалоге, сообщил государственный белорусский телеканал ОНТ в субботу.
"Лукашенко проинформировал собеседника о национальном диалоге, который сейчас активно ведется в Беларуси", - сообщил телеканал.
По его данным, Лукашенко также подчеркнул, что Россия является главным союзником республики и особо отметил поддержку, оказываемую в настоящий период. "Вместе с тем, как было замечено, Россия не вмешивается во внутренние дела Беларуси. При этом страны готовы совместно реагировать на возникающие внешние угрозы", - передал телеканал содержание беседы.
Помпео, согласно данным телеканала, в свою очередь подчеркнул, что неизменно остается приверженцем суверенитета и независимости Белоруссии и сторонником развития сотрудничества с республикой.
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