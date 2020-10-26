Главы ЦРУ и Пентагона могут лишиться своих должностей в случает переизбрания Трампа - портал

07:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует в случае своего переизбрания на пост главы государства уволить директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джину Хэспел, а также главу Пентагона Марка Эспера. Об этом в воскресенье сообщил портал "Аксиос" со ссылкой на источники.

По словам одного из них, Хэспел "воспринимает свою работу как манипуляцию людьми и результатами", что некоторые находят подозрительным. "В связи с тем, что директор национальной разведки [Джон Рэтклифф] стал требовать публикации документов, [оспаривающих выводы американских спецслужб о приписываемом РФ вмешательстве в американские выборы 2016 года], и тем, как она настаивает на защите связанных с этими материалами источников, в управлении поговаривают, что директор планирует покинуть ЦРУ независимо от того, кто победит на выборах", - указал собеседник издания.

Что касается Эспера, то, как отмечает "Аксиос", его отношения с Трампом ухудшились после того, как первый выступил против отправки служащих регулярных войск для разгона протестов, вспыхнувших в городах страны после смерти в конце мая афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) из-за действий полицейских.

По данным одного из источников портала, министр обороны попросил президента не отправлять его в отставку до выборов. Другой источник отмечает, что желающие занять должность Эспера в Пентагоне могут намеренно пытаться подорвать его репутацию.

Собеседники "Аксиос" подтвердили ранее опубликованную газетой "Вашингтон пост" информацию о возможном увольнении главы Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофера Рея и генпрокурора Уильяма Барра из-за того, что "они не начали расследование в отношении кандидата на выборах от Демократической партии Джозефа Байдена, его сына Хантера и связанных с ними лиц".