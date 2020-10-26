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В Китае отмечен рост числа бессимптомных носителей коронавируса

08:10 26.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Увеличение числа бессимптомных носителей коронавируса отмечено за минувшие сутки в материковом Китае. Как сообщил в понедельник Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, зафиксирован 161 новый случай бессимптомного заражения, в том числе 24 - у прибывших из- за рубежа.

Среди возвратившихся из-за рубежа граждан КНР установлены 20 человек с симптомами заболевания, вызываемого коронавирусом. Среди них 11 человек выявлены в Шанхае, по два - в автономном районе Внутренняя Монголия и провинции Шэньси (Северо-Западный Китай), по одному - в провинциях Хэбэй, Шаньси, Фуцзянь, Гуандун и Сычуань. За все время наблюдений среди прибывших из-за рубежа выявлено 3 248 заразившихся, из них 2 993 уже выписаны из медучреждений, 255 продолжают проходить лечение.

За последние 24 часа (как и за предшествующие полгода) в стране не зафиксировано ни одного летального исхода. Показатель смертности составляет 5,4% (умерли 4 634 человека).

Всего в материковом Китае зафиксировано 85 810 случаев заражения, в больницах находятся 265 человек, в том числе четверо, у которых болезнь протекает в тяжелой форме.

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