Сбер провел конференцию по вопросам развития образования

11:35

V Международная конференция "Больше чем обучение: вызовы новой нормальности", посвященная возможностям трансформации сферы образования в современных условиях, завершила свою работу. В онлайн-конференции, организованной СберУниверситетом совместно с Европейским фондом развития менеджмента (EFMD) при участии благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее", приняли участие более 5 тысяч участников из 16 стран.

Открыл конференцию президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф: "Цифровая трансформация Сбербанка была бы немыслима без созданной в Сбере системы профессионального образования, без персональных траекторий развития наших сотрудников. Мы выбрали образование своим стратегическим приоритетом и считаем своим долгом способствовать развитию в нашей стране образования нового уровня, помогая внедрять цифровые образовательные платформы в школах и вузах, давая возможность осваивать новые востребованные профессии в любом возрасте. Применение успешных инноваций в образовании в масштабах страны станет драйвером ее конкурентоспособности на мировой арене".

В ходе дискуссии эксперты обсудили, как изменились образовательные технологии и практики преподавания в период пандемии, какие барьеры возникли у корпоративного сектора и учреждений среднего и высшего образования. Спикеры поделились опытом преодоления возникших сложностей и своими наблюдениями за ростом востребованности конкретных навыков и умений, которые стали особенно цениться в новых условиях.

"В этом году в системах образования всех стран мира сложилась беспрецедентная ситуация. Потребовалась не только быстрая перестройка на онлайн-формат, резко изменился спрос на разные типы программ, повысились требования к эффективности обучения в условиях оптимизации бюджетов и образовательных организаций, и компаний. Освоение активных методов обучения в онлайн, запуск новых востребованных программ привел в СберУниверситете к росту более чем в два раза числа завершивших обучение в III квартале по сравнению с I кварталом этого года", - отметил и. о. ректора, проректор по обучению и исследованиям СберУниверситета Игорь Баранов.

Ряд экспертов отметили, что методология и владение технологиями стали ключевыми сдерживающими факторами перевода программ в онлайн не только в корпоративном секторе и университетах. Большой интерес участников вызвала тема школьного образования и тех педагогических практик, которые способны помочь учителям преобразовать программные модули наиболее оптимальным образом с сохранением качества и высокого уровня вовлеченности учеников в процесс обучения.

"Весной мы прошли достаточно тяжелый период локдауна, самый большой стресс пришелся на сферы здравоохранения и образования. Мы обратились в этот период к новым непривычным практикам и сейчас можем оценить их эффективность. Опыт Сбера подтвердил первоначальную гипотезу, что полностью дистанционное образование не дает тех результатов, к которым стремятся все участники образовательного процесса. При этом мы понимаем, что применение опережающего контента, персонализированной педагогики невозможно без цифровых решений, без участия открытого рынка, когда бизнес и представители разных образовательных организаций применяют свои ресурсы для создания лучшего контента и развития лучших практик", - рассказала вице-президент, директор дивизиона "Цифровые платформы образования" Сбербанка Марина Ракова.

Запись трансляции конференции доступна по ссылке.