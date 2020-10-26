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Минобрнауки планирует обеспечивать бюджетными местами не менее половины выпускников школ

13:20 26.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бюджетными местами в вузах на очных направлениях подготовки бакалавриата или специалитета должны быть обеспечены не менее половины выпускников российских школ. Такая задача зафиксирована в Едином плане по достижению национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года, сообщили порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС, в пресс-службе Министерства науки и высшего образования России.

Как напомнили в Минобрнауки России, в июльском указе президента России обозначена цель обеспечить присутствие России в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования.

"Достижение указанной цели будет осуществляться по следующим направлениям: обеспечение бюджетными местами для очного обучения по программам бакалавриата и специалитета не менее половины всех выпускников школ", - сообщили в Минобрнауки. Согласно данным министерства, сегодня число бюджетных мест в вузах по этим направлениям составляет 358,8 тысяч, к 2030 году их должно быть 480,2 тысячи.

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