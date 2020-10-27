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НОВОСТИ

Командующий Армией обороны НКР Арутюнян ранен

14:12 27.10.2020 Источник: Интерфакс

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян освободил Джалала Арутюняна от должности министра обороны и командующего Армией обороны НКР.

На своей странице в фейсбуке Арутюнян сообщил, что освобождение от должности главы Минобороны связано с ранением военачальника.

Новым главой Минобороны и командующим Армией обороны непризнанной НКР назначен генерал-лейтенант Микаел Арзуманян.

Со своей стороны пресс-секретарь президента непризнанной НКР Ваграм Погосян сообщил на своей странице в фейсбуке, что ранение Арутюняна не тяжелое.

"Азербайджанская сторона распространяет сведения о гибели Джалала Арутюняна. Мы опровергаем эти сведения. Его жизни не угрожает опасность, ранение не тяжелое, и скоро он вернется на службу", - отметил Погосян.

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