Ситуация с коронавирусом в России осложняется - Голикова

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России продолжает осложняться, заявила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

"Ситуация продолжает осложняться, среднесуточный темп прироста заболеваемости у нас составляет 1%, но при тех цифрах, которые у нас есть, этого достаточно", - сообщила Голикова.