Райффайзенбанк посоветовал инвесторам акции "Роснефти"
18:26 28.10.2020
Райффайзенбанк в отчете по российскому нефтегазовому сектору сохранил рекомендацию "покупать" по акциям "Роснефти" и снизил рекомендации и целевые цены по остальным компаниям. Аналитики банка сочли "Роснефть" наиболее предпочтительной для инвестирования в отрасли из-за устойчивости к изменениям налогового режима и оптимистичному прогнозу роста EBITDA и дивидендов.
Компания меньше других пострадает от налоговых изменений, уверены в Райффайзенбанке: снижение EBITDA составит 3% против среднеотраслевых 10%.
В целом, по оценкам аналитиков, поддержку чистой прибыли "Роснефти" окажут высокий EBITDA (25 млрд долл. в 2022 году против 15 млрд долл. в 2020 году) и ожидаемое сокращение по неденежным статьям на 1,1 млрд долл. и процентных расходов - на 0,2 млрд долл. Темп роста EBITDA компании, согласно пересмотренному прогнозу, станет самым высоким в отрасли - 31% в 2021 году и 25% в 2022 году.
В Райффайзенбанке на этом основании рассчитывают, что уже в 2022 году дивиденды "Роснефти" вернутся на допандемийный уровень и составят 19,5 руб. в 2021 году и 32,8 руб. в 2022 году (доходность 5,2% и 8,8% соответственно).
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