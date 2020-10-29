Отмена КС Украины антикоррупционных норм может прервать безвизовый режим с ЕС - посол
20:40 29.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решение Конституционного суда Украины (КСУ) о признании не соответствующей основному закону страны значительной части норм закона "О предотвращении коррупции" вызвало беспокойство на Западе и может оказаться достаточным основанием для временной приостановки действия безвизового режима с Европейским Союзом. Об этом идет речь в письме посла Украины при ЕС Николая Точицкого вице-премьеру Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной.
"Как пока неофициально отмечают наши контакты, решение Конституционного суда Украины <...>, которое отменило ключевые антикоррупционные полномочия НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины - прим. ТАСС), уголовную ответственность за недостоверное декларирование, является достаточным основанием для начала запуска Европейской комиссией механизма временной приостановки действия безвизового режима", - говорится в письме, текст которого в четверг приводит украинское издание "Европейская правда".
НОВОСТИ
- 20:20 29.10.2020
- Андрей Воробьев привился от коронавируса
- 20:00 29.10.2020
- ФСБ предъявила ученому Луканину обвинение в госизмене в пользу одной из азиатских стран
- 19:41 29.10.2020
- Утверждена стратегия развития транспортной инфраструктуры Московского региона
- 19:40 29.10.2020
- Пригожин намерен отсудить у Навального и Милова еще 5 и 7 миллионов рублей
- 19:20 29.10.2020
- Полиция задержала человека, который хотел устроить нападение возле церкви близ Парижа
- 18:40 29.10.2020
- Россия считает возможной передачу Азербайджану ряда районов, занятых Арменией - Путин
- 18:00 29.10.2020
- В КоАП РФ может появиться штраф до 1 млн руб. за производство и оборот фальсификата
- 17:32 29.10.2020
- Уровень бедности в России в ближайшие годы сократится вдвое, уверен Путин
- 17:12 29.10.2020
- Минтруд не поддерживает идею введения пенсионных рангов
- 17:00 29.10.2020
- Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $38 за баррель впервые с 15 июня
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать