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Отмена КС Украины антикоррупционных норм может прервать безвизовый режим с ЕС - посол

20:40 29.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение Конституционного суда Украины (КСУ) о признании не соответствующей основному закону страны значительной части норм закона "О предотвращении коррупции" вызвало беспокойство на Западе и может оказаться достаточным основанием для временной приостановки действия безвизового режима с Европейским Союзом. Об этом идет речь в письме посла Украины при ЕС Николая Точицкого вице-премьеру Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной.

"Как пока неофициально отмечают наши контакты, решение Конституционного суда Украины <...>, которое отменило ключевые антикоррупционные полномочия НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины - прим. ТАСС), уголовную ответственность за недостоверное декларирование, является достаточным основанием для начала запуска Европейской комиссией механизма временной приостановки действия безвизового режима", - говорится в письме, текст которого в четверг приводит украинское издание "Европейская правда".

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