Резервные госпитали в Москве будут работать, пока власти не убедятся, что COVID-19 прошел

21:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Резервные госпитали будут работать в Москве до тех пор, пока власти не убедятся, что пандемия коронавирусной инфекции прошла. Об этом сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

"Резервные госпитали будут работать в полном объеме, даже если будет снижение загрузки больничных коек под ковид. Мы будем постепенно высвобождать стационарные здания, сохраняя резервные госпитали до тех пор, пока мы не убедимся, что пандемия прошла", - сказал мэр в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".