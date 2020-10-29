Резервные госпитали в Москве будут работать, пока власти не убедятся, что COVID-19 прошел
21:40 29.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Резервные госпитали будут работать в Москве до тех пор, пока власти не убедятся, что пандемия коронавирусной инфекции прошла. Об этом сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.
"Резервные госпитали будут работать в полном объеме, даже если будет снижение загрузки больничных коек под ковид. Мы будем постепенно высвобождать стационарные здания, сохраняя резервные госпитали до тех пор, пока мы не убедимся, что пандемия прошла", - сказал мэр в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".
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