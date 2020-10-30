Сбербанк присоединился к международному Совету по стандартам безопасности индустрии платежных карт

10:30

Сбербанк стал членом Совета по стандартам безопасности индустрии платежных карт (Payment Card Industry Security Standards Council - PCI SSC) - глобальной межотраслевой организации, созданной для совершенствования механизмов защиты карточных данных. В новом качестве крупнейший российский банк будет вносить вклад в разработку и адаптацию стандартов безопасности индустрии по всему миру.

В составе PCI SSC - более 800 организаций-участников. Сбербанк сможет рекомендовать Совету новые инициативы для рассмотрения и делиться межотраслевым опытом и передовыми практиками на ежегодных собраниях.

Сбербанк входит в топ-3 крупнейших эквайеров мира, напомнил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "Масштаб операций, наш опыт и постоянно растущие компетенции в сфере кибербезопасности, а также то внимание, которое мы уделяем безопасности любых процессов, включающих работу с данными, будут востребованы в Совете", - уверен топ-менеджер.

Станислав Кузнецов привел данные доклада Всемирного экономического форума, согласно которым кибератаки и кражи данных сегодня занимают третье место среди основных рисков бизнеса после рецессии и банкротств. "Киберпреступники постоянно наращивают свой арсенал. Ущерб, который несет мировая экономика, растет с каждым годом, и противопоставить этому мы можем только совместные скоординированные действия, - подчеркнул он. - Присоединившись к Совету, мы надеемся внести свой вклад в развитие стандартов безопасности индустрии платежных карт".

"В эпоху все более изощренных атак стандарты безопасности индустрии платежных карт и наши ресурсы помогают организациям защищать платежные данные и предотвращать, обнаруживать и смягчать атаки, которые могут привести к дорогостоящим утечкам данных, - рассказал операционный директор PCI SSC Мауро Ланс. - Присоединившись к участию в качестве организации-участника, Сбербанк показывает, что играет активную роль в улучшении безопасности платежей во всем мире, помогая повысить осведомленность и адаптировать стандарты безопасности индустрии платежных карт".



