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Митрополит Черногорский Амфилохий умер от вызванных коронавирусом осложнений

12:20 30.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Митрополит Черногорско- Приморский Амфилохий умер в пятницу утром от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, на 83-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви.

"В пятницу, 30 октября 2020 года, накануне праздника св. Петра Цетинского, в 8:20 (10:20 мск) в Клиническом центре в Черногории, после принятия святого таинства причащения, скончался высокопреосвященный архиепископ Цетиньский, митрополит Черногорско-Приморский и Экзарх Печского Трона Амфилохий", - отметили в митрополии.

Дополнительные подробности по организации похорон, отметили в пресс-службе, будут объявлены в ближайшее время.

6 октября Черногорско-Приморская митрополия Сербской православной церкви сообщила о том, что Амфилохий заразился коронавирусом. Митрополия призвала верующих молиться о скорейшем выздоровлении церковного иерарха, которому было 82 года, и всех заболевших. В ночь на пятницу состояние Амфилохия резко ухудшилось, и врачи были вынуждены подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких.

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