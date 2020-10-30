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НОВОСТИ

Рошаль призвал разработать закон об охране здоровья детей

13:20 30.10.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Леонид Рошаль призвал разработать закон об охране здоровья детей. Глава Национальной медицинской палаты заявил, что оказание помощи детям имеет свои особенности.

«Они должны быть закреплены в отдельном документе, объединяющем все аспекты детства. Статус этого документа должен быть достаточно высок: не просто очередной подзаконный акт, а новый федеральный закон», — цитирует медика ТАСС. Рошаль подчеркнул, что особого внимания требует детская инвалидность.  Говорит Москва

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