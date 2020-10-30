Рошаль призвал разработать закон об охране здоровья детей
13:20 30.10.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Леонид Рошаль призвал разработать закон об охране здоровья детей. Глава Национальной медицинской палаты заявил, что оказание помощи детям имеет свои особенности.
«Они должны быть закреплены в отдельном документе, объединяющем все аспекты детства. Статус этого документа должен быть достаточно высок: не просто очередной подзаконный акт, а новый федеральный закон», — цитирует медика ТАСС. Рошаль подчеркнул, что особого внимания требует детская инвалидность. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 13:32 30.10.2020
- Владимир Жириновский считает недопустимыми выступления глав российских регионов по международным вопросам
- 13:05 30.10.2020
- Песков не видит связи между нападением на полицейских в Татарстане и событиями во Франции
- 13:00 30.10.2020
- В память о погибших в Ницце в Каннах расстелили черную ковровую дорожку
- 13:00 30.10.2020
- Позиция Японии на переговорах с РФ по мирному договору остается неизменной - глава МИД
- 12:32 30.10.2020
- Навальный заявил, что сразу же после восстановления здоровья вернется в Россию
- 12:20 30.10.2020
- Митрополит Черногорский Амфилохий умер от вызванных коронавирусом осложнений
- 12:05 30.10.2020
- Во Франции задержали возможного соучастника террориста из Ниццы - СМИ
- 12:00 30.10.2020
- В Татарстане полицейские застрелили 16-летнего подростка, оказавшего сопротивление при задержании
- 11:32 30.10.2020
- Гиперзвуковое оружие соперников бросает вызов системам раннего предупреждения США - генерал ВВС
- 11:20 30.10.2020
- Страх перед новым карантином заставляет россиян закупать товары впрок - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать