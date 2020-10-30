Владимир Жириновский считает недопустимыми выступления глав российских регионов по международным вопросам
13:32 30.10.2020 Источник: Эхо Москвы
Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский считает, что главы российских регионов не должны высказываться по международным вопросам. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», комментируя заявления главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.
«Надо, чтобы не было никаких комментариев в поддержку террористических действий, даже если эти комментарии чем-то обусловлены. Вообще руководители субъектов не должны в это вмешиваться», — сказал В.Жириновский.
Он подчеркнул, что за подобными действиями глав регионов должно следить высшее руководство страны. «Пускай губернаторами занимается Кремль, президент страны. Но я считаю, что губернаторы не должны выступать по международным вопросам – все они должны заниматься хозяйственными и экономическими делами. Это более правильная позиция», — заключил В.Жириновский.
Как сообщалось, глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о Макроне после выступления, в котором последний раскритиковал радикальные формы исламизма и поддержал публикацию карикатур на пророка Муххамада. Кадыров призвал французского президента «прекратить провокации и нападки на веру, пока еще не поздно», и заявил, что считает его главным «вдохновителем терроризма» во Франции.
Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Пескова напомнил о том, что главы регионов не могут заниматься внешней политикой, на что Кадыров заявил, что с критикой президента Франции он выступил «как мусульманин, а не как политик». Глава Чечни также добавил, что «готов оставить должность» и пострадать за свои убеждения.
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