Во Франции ввели аналогичную московской систему пропусков
19:33 30.10.2020
В связи с распространением коронавируса во Франции введена система пропусков, аналогичная той, что ранее применялась в Москве. По словам главы Департамента информационных технологий столицы РФ Эдуарда Лысенко, который сообщил эту информацию, несмотря на это, пока Москва не планирует ужесточать меры безопасности.
Как отмечает Лысенко, во Франции вводится повторный режим самоизоляции – там будет действовать система цифровых пропусков, подобная той, что действовала в Москве весной нынешнего года. Во Франции введятся три типа пропусков: индивидуальный, рабочий и школьный. Согласно новым правилам, гражданам надо гулять не дальше чем в километре от дома, при этом находясь на улице не больше часа.
Из-за распространения коронавируса в целом ряде стран вводятся запреты или ограничения передвижения для населения. «Мы видим, как некоторые страны постепенно возвращаются к весенним ограничениям на фоне роста заболеваемости, - констатирует Лысенко. - В Москве вновь вводить цифровые пропуска и ограничение прогулок пока не планируется. Благодаря уже действующим ограничениям и ответственности самих горожан, которые добросовестно соблюдают масочно-перчаточный режим, поэтому мы можем рассчитывать на дальнейшую стабилизацию ситуации».
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