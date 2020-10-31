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С мели возле Сахалина сняли панамский сухогруз

08:50 31.10.2020 Источник: Интерфакс

Сухогруз "Меркурий Оушен", который во время шторма в ночь на 26 октября выбросило на береговую отмель в Углегорском районе (западное побережье острова), сняли с мели вечером в пятницу, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем телеграм-канале.

"Буксир "Берингов пролив", совместно с буксиром "Шахтерск 5" компании ВГК (Восточная горнорудная компания - ИФ) успешно провели спасательную операцию и вытащили "Меркурий Оушен" с мели", - говорится в сообщении губернатора.

Как сообщалось, "Меркурий Оушен" (флаг Панамы) стоял под погрузкой в порту Бошняково Углегорского района, до шторма его успели частично загрузить (на борту судна находится 12 тыс. тонн угля). В ночь на 26 октября во время шторма в море его выбросило на мель. На борту находятся 20 человек (граждане государства Мьянмы). 

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