США оказались на грани второй холодной войны в отношениях с РФ и КНР - экс-госсекретарь

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты вследствие принятых администрацией президента Дональда Трампа мер балансируют на грани второй холодной войны в отношениях с Россией и Китаем. Об этом говорится в статье бывшего госсекретаря США Джорджа Шульца, опубликованной в пятницу на сайте ежемесячного издания ассоциации, которая представляет американских дипломатов.

"Наши отношения с большей частью остального мира также стали характеризоваться недоверием, граничащим с враждебностью, даже в том, как Вашингтон обращается с близкими союзниками в Европе и Азии. Мы приближаемся к ситуации второй холодной войны в наших отношениях с Китаем и Россией. Опора на военные угрозы при минимальных дипломатических усилиях - или вообще без них - является наиболее заметной чертой наших отношений с государствами, которые мы связываем с антиамериканскими настроениями и действиями", - полагает Шульц, в прошлом возглавлявший американское внешнеполитическое ведомство (1982-1989), а также министерство финансов (1972-1974). Он работал в администрациях двух президентов-республиканцев - Рональда Рейгана и Ричарда Никсона.

"После почти четырех лет администрации [Трампа], которая, похоже, предполагала, что американские отношения с остальным миром являются игрой с нулевой суммой и что игра основана главным образом на личных отношениях между национальными лидерами, недоверие изобилует на международном уровне", - считает политик, которому в декабре исполнится 100 лет.

По его мнению, Трамп создал такую атмосферу недоверия внутри страны и за рубежом, что потребуется много лет для нормализации ситуации. Шульц указал на необходимость "восстановить доверие там, где его сейчас нет". "Наши партнеры в этих усилиях должны будут вновь обрести уверенность в том, что мы действительно разделяем одни и те же демократические ценности и что мы действительно работаем для международной системы государств, которая приносит пользу всем нам, - отметил экс-госсекретарь. - Даже нашим противникам придется вновь обрести веру в то, что мы можем работать вместе в рамках борьбы с глобальными угрозами самому существованию человечества, даже если мы не согласны по другим вопросам. Для выполнения этой задачи может потребоваться более одного президентского срока".

Он подчеркнул, что использование Трампом "Твиттера" "сделало работу американских дипломатов исключительно сложной".