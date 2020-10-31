Три четверти французов не верят, что власти могут защитить их от террористов - опрос

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители Франции сомневаются в способности властей защитить их от нападения террористов после серии атак, совершенных радикальными исламистами на территории страны в октябре. Согласно новому опросу социологической службы Odoxa, лишь 26% французов все еще уверены в своей безопасности.

"В октябре кредит доверия правительству по вопросу защиты от терроризма резко снизился", - приводит газета "Фигаро" выдержку из исследования, согласно которому с июля этот показатель снизился на 18 процентных пунктов (п. п.), в том числе на 7 п. п. спустя неделю после жестокого убийства радикальным исламистом школьного учителя недалеко от Парижа.

В опросе, завершенном за неделю до теракта в Ницце, 57% участников заявили о недостаточном присутствии стражей порядка поблизости от церквей и других мест отправления культа. После этих трагических событий власти пообещали мобилизовать около 4 тыс. военнослужащих, в задачи которых будет входить в том числе охрана кладбищ и храмов.

Вооруженный ножом человек напал на прихожан собора Нотр- Дам в центре Ниццы рано утром в четверг. По последним данным, в результате атаки погибли три человека, нападавший задержан. Вскоре после инцидента в Ницце нападения с применением холодного оружия произошли также в Авиньоне и у консульства Франции в саудовской Джидде.

Серия нападений произошла менее чем две недели спустя после событий в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин, где 16 октября 18-летний террорист убил школьного учителя, который ранее продемонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные журналом "Шарли эбдо" за пять лет до этого. После случившегося президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил, что власти страны "развернут активную борьбу" против сторонников "радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций".