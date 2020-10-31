Число умерших из-за коронавируса в октябре оказалось в 2 раза больше, чем в сентябре

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число смертей из-за коронавируса в России в октябре возросло на 7 268 против 3 546 в сентябре, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

По информации штаба, в октябре из-за нового заболевания умерло больше россиян, чем в любой другой месяц с начала пандемии.