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НОВОСТИ

Число умерших из-за коронавируса в октябре оказалось в 2 раза больше, чем в сентябре

20:00 31.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число смертей из-за коронавируса в России в октябре возросло на 7 268 против 3 546 в сентябре, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

По информации штаба, в октябре из-за нового заболевания умерло больше россиян, чем в любой другой месяц с начала пандемии.

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