Украина может лишиться денег и безвизового режима с Европой из-за решения КС

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение Конституционного суда (КС) Украины от 27 октября о незаконности электронного декларирования доходов чиновников подрывает выполнение международных обязательств Киева, необходимых для выделения ему макрофинансовой помощи ЕС объемом 1,2 млрд евро и сохранения безвизового режима. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении внешнеполитической службы Евросоюза.

"Данное решение ставит под сомнение выполнение целого ряда международных обязательств Украины, принятых в отношении иностранных партнеров, включая ЕС. Борьба с коррупцией является одним из ключевых условий и обязательств Украины в рамках соглашения об ассоциации, недавно согласованной [очередной] программы макрофинансовой помощи ЕС (в размере 1,2 млрд евро), а также договора о безвизовом режиме", - отмечается в документе.