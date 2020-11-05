Украина может лишиться денег и безвизового режима с Европой из-за решения КС
19:10 03.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решение Конституционного суда (КС) Украины от 27 октября о незаконности электронного декларирования доходов чиновников подрывает выполнение международных обязательств Киева, необходимых для выделения ему макрофинансовой помощи ЕС объемом 1,2 млрд евро и сохранения безвизового режима. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении внешнеполитической службы Евросоюза.
"Данное решение ставит под сомнение выполнение целого ряда международных обязательств Украины, принятых в отношении иностранных партнеров, включая ЕС. Борьба с коррупцией является одним из ключевых условий и обязательств Украины в рамках соглашения об ассоциации, недавно согласованной [очередной] программы макрофинансовой помощи ЕС (в размере 1,2 млрд евро), а также договора о безвизовом режиме", - отмечается в документе.
Новости
- 18:03 05.11.2020
- Президент Трамп призвал остановить подсчет голосов
- 17:40 05.11.2020
- Рецепт с указанным не на латыни названием лекарства недействителен - Минздрав РФ
- 17:12 05.11.2020
- Геннадий Зюганов поддержал Кадырова в вопросе о защите чувств верующих
- 17:00 05.11.2020
- Против Трампа задействовали демонов - пастор
- 16:32 05.11.2020
- Лукашенко распорядился не принимать назад врачей, уехавших на заработки в Польшу
- 16:20 05.11.2020
- В подмосковной поликлинике появился уникальный аппарат, позволяющий делать "паспорт кожи"
- 16:12 05.11.2020
- В Швеции иммигрантов обяжут учить шведский язык
- 16:00 05.11.2020
- За выборами президента в США следит каждый второй россиянин - опрос
- 15:32 05.11.2020
- Еврокомиссия улучшила прогнозы по спаду экономики РФ в 2020 году и восстановлению в 2021
- 15:12 05.11.2020
- Только четверть россиян знают про пониженную процентную ставку по образовательным кредитам
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать