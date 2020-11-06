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НОВОСТИ

Рекомендации ОБСЕ не признавать выборы в Белоруссии Россия не примет

20:30 05.11.2020 Источник: Интерфакс

Рекомендации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не признавать результаты выборов в Белоруссии не будут приняты в РФ, заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Мы не будем прислушиваться к рекомендациям ОБСЕ. Мы уже поздравили президента Белоруссии с избранием", - сказал Калашников "Интерфаксу" в четверг.

Он напомнил, что со времени проведения выборов прошло уже почти три месяца. "Проснулись. Уже очень много времени прошло после выборов. Мы что хотим, то и признаем", - сказал Калашников.

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