Санкции WADA выглядят как дискриминация по национальному признаку - Вдовин
11:32 06.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предлагаемые Всемирным антидопинговым агентством (WADA) санкции по отношению к российским спортсменам выглядят как нарушение прав человека и дискриминация по национальному признаку. Такое мнение в интервью ТАСС высказал глава Федерации скейтбординга России Илья Вдовин.
Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу WADA и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) проходили с 2 по 5 ноября, решение будет вынесено до конца текущего года. Если спортивный арбитраж примет сторону WADA, российский спорт ждут серьезные санкции: спортсмены на четыре года лишатся права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.
"Мы несколько шокированы бесчеловечным подходом WADA - раз ты из России, то тоже должен быть наказан, - отметил Вдовин. - Мы еще не были ни на одной Олимпиаде, прошло только два официальных чемпионата мира, да у нас только с января 2019 года начался первый в истории олимпийский отбор. Мы, грубо говоря, новорожденные, которых за прошлые грехи каких-то сограждан собираются тоже подвергнуть наказанию. Честно говоря, это выглядит как нарушение прав человека и дискриминация по национальному признаку".
9 декабря 2019 года исполком WADA лишил РУСАДА статуса соответствия. Причиной такого решения стали выводы следователей WADA, зафиксировавших факты манипуляций с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Сохранение идентичности базы данных являлось одним из условий восстановления РУСАДА в 2018 году.
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