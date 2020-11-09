Всемирная ассамблея здравоохранения обсудит подготовку к новым пандемиям
07:00 09.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Всемирная ассамблея здравоохранения на возобновляющей работу в понедельник в Женеве 73-й ежегодной сессии (9-14 ноября) обсудит борьбу с коронавирусом, подготовку к новым пандемиям, меры против туберкулеза и гриппа и другие актуальные проблемы. Участвовать в главном форуме Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), первая часть которого проходила 18-19 мая, приглашены министры из всех 194 государств - членов ВОЗ, включая Россию, и представители ряда международных структур. Дискуссии, как и в мае, будут проходить в формате телеконференции.
ВОЗ рассматривает подготовку к чрезвычайным ситуациям в мировом здравоохранении как одну из ключевых тем для обсуждения на ассамблее. В заявлении, распространенном в преддверии форума, она призвала "готовиться к новой пандемии уже сейчас". На сессии планируется принять резолюцию "об усилении подготовки к чрезвычайным ситуациям в здравоохранении". В проекте документа, насчитывающем в англоязычной версии семь страниц, к странам обращен призыв "отдать приоритет на высшем политическом уровне" решению этой задачи. Говорится также о необходимости обеспечить "надлежащее вознаграждение" для профессионалов здравоохранения, о том, что важно вести подготовку медперсонала и "повышать роль работников здравоохранения на местах".
Как подчеркнули в ВОЗ, ассамблея призвана подтвердить, что мировое сообщество не отступит от решения ключевых задач в сфере здравоохранения, включая иммунизацию, улучшение здоровья пожилых людей, борьбу с туберкулезом и гриппом. На форуме будет обсуждаться 10-летний план борьбы с "забытыми" тропическими болезнями, а также проблема менингита, эпилепсии и других неврологических расстройств, вопросы питания детей и матерей.
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