За сутки в России выявлены около 20500 заразившихся COVID-19

08:10 Источник: NEWSru.co.il

Российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщает 8 ноября, что за последние сутки в РФ выявлены 20498 заразившихся. В течение дня умерли 286 пациентов с диагнозом COVID-19.

Общее число зарегистрированных за весь период заразившихся коронавирусом в России достигло 1774334, 1324419 заразившихся выздоровели, не менее 30537 скончались.

По числу выявленных заразившихся коронавирусом Россия на четвертом месте в мире. Больше только в США, Индии и Бразилии.