За сутки в России выявлены около 20500 заразившихся COVID-19
08:10 09.11.2020 Источник: NEWSru.co.il
Российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщает 8 ноября, что за последние сутки в РФ выявлены 20498 заразившихся. В течение дня умерли 286 пациентов с диагнозом COVID-19.
Общее число зарегистрированных за весь период заразившихся коронавирусом в России достигло 1774334, 1324419 заразившихся выздоровели, не менее 30537 скончались.
По числу выявленных заразившихся коронавирусом Россия на четвертом месте в мире. Больше только в США, Индии и Бразилии.
НОВОСТИ
- 08:28 09.11.2020
- Стало известно, какие указы Трампа отменит Байден - The Washington Post
- 08:18 09.11.2020
- Пашинян призвал Байдена помочь прекратить войну в Карабахе
- 07:57 09.11.2020
- Администрация Трампа готовит "поток" новых санкций против Ирана - Axios
- 07:50 09.11.2020
- В России ускорилась убыль населения
- 07:42 09.11.2020
- Более 800 человек были задержаны на воскресных акциях протеста в Белоруссии
- 07:30 09.11.2020
- В Москве сегодня будет похоронен писатель-сатирик Михаил Жванецкий
- 07:20 09.11.2020
- Республиканцы разделились во мнениях относительно поражения Трампа на выборах
- 07:11 09.11.2020
- Нефтепродукты на месте схода с рельсов 30 вагонов под Новосибирском ликвидируют сорбентом
- 07:00 09.11.2020
- Всемирная ассамблея здравоохранения обсудит подготовку к новым пандемиям
- 20:45 08.11.2020
- Дугин: МИД РФ не выполняет требования президента Путина
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать