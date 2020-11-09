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НОВОСТИ

За сутки в России выявлены около 20500 заразившихся COVID-19

08:10 09.11.2020 Источник: NEWSru.co.il

Российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщает 8 ноября, что за последние сутки в РФ выявлены 20498 заразившихся. В течение дня умерли 286 пациентов с диагнозом COVID-19.

Общее число зарегистрированных за весь период заразившихся коронавирусом в России достигло 1774334, 1324419 заразившихся выздоровели, не менее 30537 скончались.

По числу выявленных заразившихся коронавирусом Россия на четвертом месте в мире. Больше только в США, Индии и Бразилии.

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