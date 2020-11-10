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НОВОСТИ

Депутат предложил ввести налоговый вычет на услуги психологов

12:00 10.11.2020

Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил расширить список расходов, по которым граждане имеют право получить социальный налоговый вычет, и включить в него плату за услуги психологов. С инициативой (копия письма есть в распоряжении RT) он обратился к министру финансов России Антону Силуанову.

Депутат отметил, что весной этого года в российских аптеках был зафиксирован высокий спрос на препараты для поддержки центральной нервной системы.

«Учитывая тревожные данные статистики, в целях благополучного развития ментального здоровья наших граждан прошу вас расширить список расходов, по которым граждане имеют право получить социальный налоговый вычет, и включить в него плату за услуги по оказанию квалифицированной психологической и психотерапевтической помощи в организациях и у специалистов, имеющих лицензию на оказание подобных услуг», — говорится в тексте обращения.

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