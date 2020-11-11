В Германии уверены: Байден решит вопрос с "Северным потоком-2"
07:57 11.11.2020 Источник: MIGnews
Восточный комитет немецкой экономики распространил заявление в котором выражается надежда на то, что с приходом Джо Байдена в Белый дом американское вмешательство в европейские дела останется в прошлом.
"США и ЕС нужны друг другу как равные партнеры", - отмечается в документе.
Также в заявление подчеркивается, что должна быть исключена угроза санкций в отношении энергетического проекта "Северный поток-2".
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