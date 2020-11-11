ДУМ РФ: Запрет на браки с иноверцами не является обязательным к исполнению в светском государстве
08:10 11.11.2020 Источник: Эхо Москвы
В Духовном управлении мусульман России разъяснили свое богословское заключение о запрете браков с иноверцами.
Это касается только тех людей, которые живут в рамках религиозной парадигмы. Запрет не является обязательным к исполнению в светском государстве. Об этом рассказал «Эху Москвы» первый зампредседателя Духовного управления мусульман России Дамир Мухетдинов.
По словам Дамира Мухетдинова, этот документ был издан, исходя из желания сохранить традиционные ценности, так же как это делают католики, православные, иудеи, и другие конфессии.
В свою очередь другая мусульманская организация — Духовное собрание мусульман России отметила, что Коран не запрещает межконфессиональные союзы.
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