Бизнес-объединения РФ призвали соблюдать антиковидные меры, чтобы не допустить локдауна
07:10 12.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бизнес-объединения "Опора России" и "Деловая Россия", отраслевые ассоциации и союзы при поддержке Минэкономразвития РФ запустили информационные кампании о необходимости предпринимателей соблюдать меры безопасности для борьбы с коронавирусной инфекцией, чтобы не создать риски повторного локдауна. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе "Опоры России", которая оповестила в своем письме правительство РФ о запуске таких кампаний.
"Ведется работа по внедрению механизмов самоконтроля и самоорганизации в деятельность бизнеса в период распространения коронавирусной инфекции. Основная идея самоконтроля и самоорганизации заключается в том, что предприниматели с повышенной социальной ответственностью берут на себя дополнительные обязательства, направленные на недопущение распространения коронавируса. В качестве центрального звена выступают деловые объединения, которые являются одновременно координаторами и контролерами всех процессов", - сказали в пресс-службе.
Так, "Опора России" запустила информационную кампанию "Опора стоп COVID", разместив публичный призыв к бизнесу о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических мер. Сейчас к призыву присоединились 25 бизнес-ассоциаций, а также 420 частных компаний и индивидуальных предпринимателей. Помимо этого, объединение запустило серию видеороликов о социальной ответственности бизнеса.
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