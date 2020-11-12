Молдавия рассчитывает получить российскую COVID-вакцину до конца месяца - Додон

07:40 Источник: Интерфакс

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в течении текущего месяца рассчитывает получить из России около 150 тыс. доз вакцины от COVID-19.

"Мы договаривались с РФ о получении вакцины во второй половине ноября. (...) Мы надеемся получить 100-150 тыс. доз вакцин", - заявил Додон в среду вечером в эфире молдавского телеканала.

Он подчеркнул, что "необходимо дождаться вакцины".

"Ситуация очень сложная. (...) Пока система здравоохранения справляется. Но мы должны понимать, что коронавирус никуда не делся", - сказал Додон.