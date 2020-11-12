Театрам и кинотеатрам предписано сократить продажи билетов до середины января

08:20 Источник: NEWSru.com

Министерство культуры России поручило театрам, кинотеатрам, концертным залам и филармониям сократить число продаваемых билетов с 13 ноября по 15 января. Согласно приказу главы Минкульта Ольги Любимовой, заполняемость залов должна составлять не более 25% от общей вместимости.

"В случае реализации билетов до 13 ноября 2020 года на мероприятия, проводимые в период с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года включительно, в объеме, превышающем установленный объем заполняемости, прекратить дальнейшую реализацию билетов, а также обеспечить допуск посетителей на мероприятия по ранее приобретенным билетам", - говорится в приказе.