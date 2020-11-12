0
0
22
НОВОСТИ

Театрам и кинотеатрам предписано сократить продажи билетов до середины января

08:20 12.11.2020 Источник: NEWSru.com

Министерство культуры России поручило театрам, кинотеатрам, концертным залам и филармониям сократить число продаваемых билетов с 13 ноября по 15 января. Согласно приказу главы Минкульта Ольги Любимовой, заполняемость залов должна составлять не более 25% от общей вместимости.

"В случае реализации билетов до 13 ноября 2020 года на мероприятия, проводимые в период с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года включительно, в объеме, превышающем установленный объем заполняемости, прекратить дальнейшую реализацию билетов, а также обеспечить допуск посетителей на мероприятия по ранее приобретенным билетам", - говорится в приказе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

08:25 12.11.2020
Главный инфекционист Минска вошел в Координационный совет белорусской оппозиции
0
16
08:10 12.11.2020
В Саудовской Аравии произошел взрыв на церемонии с участием дипломатов Евросоюза
0
56
08:07 12.11.2020
Тяжелой атлетике предрекли гибель в случае исключения из программы Олимпиады
0
64
07:53 12.11.2020
Запасы обогащенного урана в Иране превышают лимит в 12 раз - МАГАТЭ
0
94
07:40 12.11.2020
Молдавия рассчитывает получить российскую COVID-вакцину до конца месяца - Додон
0
102
07:30 12.11.2020
В Совфеде предлагают Мишустину провести ревизию корпораций и институтов развития регионов
0
111
07:20 12.11.2020
Сторонники Пашиняна в парламенте Армении предлагают оппозиции выступить против посредничества РФ и "продолжить войну"
0
162
07:10 12.11.2020
Бизнес-объединения РФ призвали соблюдать антиковидные меры, чтобы не допустить локдауна
0
125
07:00 12.11.2020
Кабмин обсудит выплаты семьям с детьми и наделение тренеров статусом педагогов
0
157
22:40 11.11.2020
Россия намерена разместить в Судане военную базу - СМИ
0
527

Возврат к списку