Театрам и кинотеатрам предписано сократить продажи билетов до середины января
08:20 12.11.2020 Источник: NEWSru.com
Министерство культуры России поручило театрам, кинотеатрам, концертным залам и филармониям сократить число продаваемых билетов с 13 ноября по 15 января. Согласно приказу главы Минкульта Ольги Любимовой, заполняемость залов должна составлять не более 25% от общей вместимости.
"В случае реализации билетов до 13 ноября 2020 года на мероприятия, проводимые в период с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года включительно, в объеме, превышающем установленный объем заполняемости, прекратить дальнейшую реализацию билетов, а также обеспечить допуск посетителей на мероприятия по ранее приобретенным билетам", - говорится в приказе.
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