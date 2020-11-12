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НОВОСТИ

"Зеленый день" Сбера впервые стал международным

11:49 12.11.2020

«Зеленый день» Сбера в нынешнем году в первый раз актуален за пределами России. Клиентам Сбера в Казахстане и Беларуси в День рождения компании 11-12 ноября доступны услуги и сервисы с существенными скидками.
В частности, в Казахстане клиенты могут оформить повышенный̆ кэш-бэк по карте All in, а в Белоруссии доступны подарочные сертификаты и бесплатные поездки на транспорте, акции на консьерж-сервис и программу лояльности. Также для белорусских клиентов банка действует повышенная ставка по депозиту, скидки на банковские ячейки и спецусловия по зачислениям переводов из РФ.

Клиенты могут получить специальные условия и скидки у партнеров, а также на период акции действует правило нулевой комиссии между переводами из России в Казахстан и Беларусь и наоборот.
«С 2018 года участниками события уже стали миллионы людей по всей России. Теперь же достоинства акций в День рождения Сбера впервые смогут оценить пользователи в Казахстане и Беларуси, - отмечает глава Sberbank International Тимур Козинцев. - В 179-летие Сбера Sberbank International в прямом смысле слова стирает границы, и я уверен, что наши зарубежные клиенты смогут оценить все плюсы и воспользоваться предложениями, оформив как банковские, так и небанковские продукты на максимально выгодных условиях».

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