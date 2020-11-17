Сбер и BI.ZONE приняли участие в онлайн-саммите по вопросам кибербезопасности
11:06 17.11.2020
В ежегодном саммите по кибербезопасности Всемирного экономического форума (Annual Meeting on Cybersecurity 2020, World Economic Forum), который в нынешнем году проводится в онлайн-формате, принимают участие более 125 экспертов, представители бизнеса, госорганов и общественных организаций из 28 стран. Сбер стал единственной российской компанией на саммите, его представляют зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов и генеральный директор BI.ZONE Дмитрий Самарцев.
16 ноября Кузнецов участвовал в панельной дискуссии Combating Cybercrime. «В России и Восточной Европе Сбер является крупнейшим банком и одной из ведущих технологических компаний, - отметил зампредседателя правления Сбербанка. - Мы — самая атакуемая компания в регионе. В среднем нам приходится иметь дело с 26 миллиардами событий кибербезопасности в сутки. Благодаря развитой экосистеме кибербезопасности и профессиональной работе наших специалистов мы успешно отражаем 100% кибератак. Мы понимаем, что наши знания и опыт могут быть полезны для многих, и с готовностью делимся ими с нашими партнёрами, включая Всемирный экономический форум, Интерпол, SWIFT, FIRST и другие организации».
Дискуссию, в которой участвовали председатель правления и генеральный директор компании Fortinet Кен Си, генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток, глава департамента борьбы с цифровыми преступлениями и заместитель главного юрисконсульта в компании Microsoft Эми Хоган-Берни, директор по внутренним делам и миграции Европейской комиссии Катрин Бауер-Бюльст, модерировал президент Cyber Threat Alliance Мишель Даниель.
Как отмечали эксперты, количество кибератак увеличилось во всем мире, в том числе и в Росси. Согласно данным Сбера, убытки российской экономики от киберпреступности в 2020 году составят 44 млрд долл (3,5 трлн рублей), а в 2021 году эта сумма может удвоиться.
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