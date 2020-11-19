0
0
117
НОВОСТИ

Экс-министр транспорта Дитрих назначен генеральным директором ГТЛК на 5 лет

16:00 19.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-министр транспорта РФ Евгений Дитрих назначен с 20 ноября генеральным директором "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК). Об этом говорится в сообщении компании на сервере раскрытия информации.

"Прекратить полномочия генерального директора ПАО "ГТЛК" Полубояринова Михаила Игоревича 19 ноября 2020 г., - говорится в сообщении. - Избрать генеральным директором ПАО "ГТЛК" Дитриха Евгения Ивановича с 20 ноября 2020 г. сроком на 5 лет".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:00 19.11.2020
Суд запретил Меню покидать место жительства, за исключением двухчасовых прогулок
0
30
16:32 19.11.2020
Около 700 тысяч семей использовали в этом году средства маткапитала - Минтруда
0
88
16:28 19.11.2020
Андрей Воробьев проверил ход реконструкции Щелковских очистных сооружений
0
89
16:12 19.11.2020
Во Владивостоке ветер повалил более 4,5 тысяч деревьев
0
113
15:32 19.11.2020
Пандемия заставляет банки раньше отдавать долги коллекторам - СМИ
0
169
15:12 19.11.2020
В рейтинге миллиардеров Маск обогнал Цукерберга
0
173
15:02 19.11.2020
Госдеп заберет у Минюста США инициативу в разработке санкций
0
230
15:00 19.11.2020
Поступления налогов в бюджет РФ по итогам 10 месяцев снизились на 11% - глава ФНС
0
173
14:40 19.11.2020
Байдену предложили варианты ужесточения санкций против Кремля
0
292
14:32 19.11.2020
Штрафы за интернет-цензуру против российских СМИ составят до 3 млн рублей - депутат
0
242

Возврат к списку