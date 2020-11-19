Экс-министр транспорта Дитрих назначен генеральным директором ГТЛК на 5 лет

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-министр транспорта РФ Евгений Дитрих назначен с 20 ноября генеральным директором "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК). Об этом говорится в сообщении компании на сервере раскрытия информации.

"Прекратить полномочия генерального директора ПАО "ГТЛК" Полубояринова Михаила Игоревича 19 ноября 2020 г., - говорится в сообщении. - Избрать генеральным директором ПАО "ГТЛК" Дитриха Евгения Ивановича с 20 ноября 2020 г. сроком на 5 лет".