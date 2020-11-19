Около 700 тысяч семей использовали в этом году средства маткапитала - Минтруда

16:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Минтруд: почти 700 тысяч семей использовали в этом году средства маткапитала. По информации пресс-службе ведомства, чаще всего деньги тратили на улучшение жилищных условий.

Каждая пятая пара оформляла ежемесячную выплату на второго ребёнка в размере регионального прожиточного минимума. 15% получателей материнского капитала использовали его на образование детей. Говорит Москва