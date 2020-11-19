На "сдерживание агрессии" в Азовском море Украина получит от США оборудование на 4 млн долл
18:35 19.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения морской охраны Украины в Бердянске Запорожской области и Мариуполе Донецкой области получат от США оборудование на 4 млн долларов. Помощь направлена на сдерживание "агрессии в Азовском море", сообщило в четверг американское посольство в Киеве.
"США через программу по экспортному контролю и безопасности границ объявили о помощи на 4 млн долларов морской охране Украины в Мариуполе и Бердянске", - говорится в сообщении диппредставительства в "Твиттере".
Украинской стороне будет предоставлено "новое оборудование", которое поможет морской охране "круглосуточно сдерживать и реагировать на агрессию в Азовском море". Что это за оборудование, в посольстве не уточнили, однако на фотографиях, которые сопровождают сообщение диппредставительства в "Твиттере", продемонстрированы три катера, один из которых резиновый.
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