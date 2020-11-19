Глава СПЧ Фадеев высказался по поводу возможности блокировать Youtube и Facebook
18:50 19.11.2020 Источник: Интерфакс
Сайты YouTube и Facebook в России вряд ли возможно заблокировать, и с ними связана работа десятков тысяч россиян, заявил глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
"Можно ли в России заблокировать такие платформы, как Youtube и Facebook? С технической точки зрения, это большой вопрос. Напомню, что попытка заблокировать Telegram успехом не увенчалась при том, что было соответствующее решение суда", - приводит заявление Фадеева пресс-служба СПЧ в четверг.
Он обращает внимание, что, по мнению специалистов, "эти американские платформы очень серьезно защищены от внешнего вмешательства, чтобы затормозить работу Facebook, придется затормозить работу всего Рунета".
"Кроме того, Youtube широко используется в России - от продвижения музыкальных клипов до обмена информацией. В работе его российского сегмента заняты десятки тысяч человек: многие блогеры, их сотрудники, рекламные агентства. Как скажутся такие жесткие меры на деятельности этих российских граждан?" - отмечает Фадеев.
Он полагает, что в идейном отношении законопроект о возможности Роскомнадзора блокировать интернет-ресурсы, допускающие цензуру в отношении российских СМИ, "движет проблему в правильную сторону, он переводит спор в правовое поле".
"Но, повторюсь, у меня большие сомнения в отношении того, что предложенные методы будут эффективными. Нужна серьезная дискуссия, в том числе технического характера, о том, как защитить российские СМИ и российских пользователей от цензуры со стороны американских IT-гигантов", - отметил Фадеев.
НОВОСТИ
- 20:05 19.11.2020
- МЧС предупреждает о сильном ветре и гололедице в Москве и области
- 19:00 19.11.2020
- Штаб Трампа отзывает иск по выборам в штате Мичиган
- 18:35 19.11.2020
- На "сдерживание агрессии" в Азовском море Украина получит от США оборудование на 4 млн долл
- 17:40 19.11.2020
- Утечка воздуха в российском модуле на МКС сохраняется
- 17:12 19.11.2020
- Главы МИД ЕС договорились ужесточить санкции против Белоруссии - Reuters
- 17:00 19.11.2020
- Суд запретил Меню покидать место жительства, за исключением двухчасовых прогулок
- 16:32 19.11.2020
- Около 700 тысяч семей использовали в этом году средства маткапитала - Минтруда
- 16:28 19.11.2020
- Андрей Воробьев проверил ход реконструкции Щелковских очистных сооружений
- 16:12 19.11.2020
- Во Владивостоке ветер повалил более 4,5 тысяч деревьев
- 16:00 19.11.2020
- Экс-министр транспорта Дитрих назначен генеральным директором ГТЛК на 5 лет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать