Глава СПЧ Фадеев высказался по поводу возможности блокировать Youtube и Facebook

18:50 Источник: Интерфакс

Сайты YouTube и Facebook в России вряд ли возможно заблокировать, и с ними связана работа десятков тысяч россиян, заявил глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

"Можно ли в России заблокировать такие платформы, как Youtube и Facebook? С технической точки зрения, это большой вопрос. Напомню, что попытка заблокировать Telegram успехом не увенчалась при том, что было соответствующее решение суда", - приводит заявление Фадеева пресс-служба СПЧ в четверг.

Он обращает внимание, что, по мнению специалистов, "эти американские платформы очень серьезно защищены от внешнего вмешательства, чтобы затормозить работу Facebook, придется затормозить работу всего Рунета".

"Кроме того, Youtube широко используется в России - от продвижения музыкальных клипов до обмена информацией. В работе его российского сегмента заняты десятки тысяч человек: многие блогеры, их сотрудники, рекламные агентства. Как скажутся такие жесткие меры на деятельности этих российских граждан?" - отмечает Фадеев.

Он полагает, что в идейном отношении законопроект о возможности Роскомнадзора блокировать интернет-ресурсы, допускающие цензуру в отношении российских СМИ, "движет проблему в правильную сторону, он переводит спор в правовое поле".

"Но, повторюсь, у меня большие сомнения в отношении того, что предложенные методы будут эффективными. Нужна серьезная дискуссия, в том числе технического характера, о том, как защитить российские СМИ и российских пользователей от цензуры со стороны американских IT-гигантов", - отметил Фадеев.