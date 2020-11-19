0
0
175
НОВОСТИ

Глава СПЧ Фадеев высказался по поводу возможности блокировать Youtube и Facebook

18:50 19.11.2020 Источник: Интерфакс

Сайты YouTube и Facebook в России вряд ли возможно заблокировать, и с ними связана работа десятков тысяч россиян, заявил глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

"Можно ли в России заблокировать такие платформы, как Youtube и Facebook? С технической точки зрения, это большой вопрос. Напомню, что попытка заблокировать Telegram успехом не увенчалась при том, что было соответствующее решение суда", - приводит заявление Фадеева пресс-служба СПЧ в четверг.

Он обращает внимание, что, по мнению специалистов, "эти американские платформы очень серьезно защищены от внешнего вмешательства, чтобы затормозить работу Facebook, придется затормозить работу всего Рунета".

"Кроме того, Youtube широко используется в России - от продвижения музыкальных клипов до обмена информацией. В работе его российского сегмента заняты десятки тысяч человек: многие блогеры, их сотрудники, рекламные агентства. Как скажутся такие жесткие меры на деятельности этих российских граждан?" - отмечает Фадеев.

Он полагает, что в идейном отношении законопроект о возможности Роскомнадзора блокировать интернет-ресурсы, допускающие цензуру в отношении российских СМИ, "движет проблему в правильную сторону, он переводит спор в правовое поле".

"Но, повторюсь, у меня большие сомнения в отношении того, что предложенные методы будут эффективными. Нужна серьезная дискуссия, в том числе технического характера, о том, как защитить российские СМИ и российских пользователей от цензуры со стороны американских IT-гигантов", - отметил Фадеев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:05 19.11.2020
МЧС предупреждает о сильном ветре и гололедице в Москве и области
0
36
19:00 19.11.2020
Штаб Трампа отзывает иск по выборам в штате Мичиган
0
127
18:35 19.11.2020
На "сдерживание агрессии" в Азовском море Украина получит от США оборудование на 4 млн долл
0
178
17:40 19.11.2020
Утечка воздуха в российском модуле на МКС сохраняется
0
254
17:12 19.11.2020
Главы МИД ЕС договорились ужесточить санкции против Белоруссии - Reuters
0
270
17:00 19.11.2020
Суд запретил Меню покидать место жительства, за исключением двухчасовых прогулок
0
235
16:32 19.11.2020
Около 700 тысяч семей использовали в этом году средства маткапитала - Минтруда
0
262
16:28 19.11.2020
Андрей Воробьев проверил ход реконструкции Щелковских очистных сооружений
0
286
16:12 19.11.2020
Во Владивостоке ветер повалил более 4,5 тысяч деревьев
0
281
16:00 19.11.2020
Экс-министр транспорта Дитрих назначен генеральным директором ГТЛК на 5 лет
0
307

Возврат к списку