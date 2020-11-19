Штаб Трампа отзывает иск по выборам в штате Мичиган

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Штаб действующего президента США Дональда Трампа отзывает иск, оспаривающий итоги подсчета голосов на президентских выборах в штате Мичиган. Об этом в четверг сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявление адвоката американского лидера Рудольфа Джулиани.

"Этим утром мы отзываем наш иск в Мичигане, достигнув того, к чему мы стремились - прекращения преждевременной сертификации [результатов] выборов в округе Уэйн до того, пока все жители не убедятся, что каждый законный голос был посчитан, а каждый незаконный - нет", - говорится в заявлении.