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Штаб Трампа отзывает иск по выборам в штате Мичиган

19:00 19.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Штаб действующего президента США Дональда Трампа отзывает иск, оспаривающий итоги подсчета голосов на президентских выборах в штате Мичиган. Об этом в четверг сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявление адвоката американского лидера Рудольфа Джулиани.

"Этим утром мы отзываем наш иск в Мичигане, достигнув того, к чему мы стремились - прекращения преждевременной сертификации [результатов] выборов в округе Уэйн до того, пока все жители не убедятся, что каждый законный голос был посчитан, а каждый незаконный - нет", - говорится в заявлении.

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