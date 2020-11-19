Специалисты не фиксируют мутаций COVID-19, которые могут сделать его опаснее

21:27 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты не фиксируют изменений мутаций коронавируса, которые могли бы сделать его опаснее, и не прогнозируют их в ближайшее время. Об этом заявила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Сегодняшние изменения в вирусе никак не влияют на его эпидемиологический потенциал, то есть он не становится более патогенным или вирулентным, не становится более "злым" или более заразным <...>. Пока в прогнозах ученых всего мира, каких-либо мутаций, которые могут привести к серьезному осложнению, нет", - сказала она в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".