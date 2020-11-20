В России ликвидируют два федеральных агентства - СМИ

09:05 Источник: РБК

Функции Россвязи и Роспечати перейдут Минцифры. Изменение структуры — часть плана по оптимизации системы государственного управления

О решении ликвидировать Федеральное агентство связи (Россвязь) и Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) РБК рассказали источник в правительстве и собеседник, близкий к одному из профильных ведомств. По данным одного из источников, полномочия упраздняемых ведомств будут переданы в Минцифры.

В пресс-службе правительства отказались от комментариев.