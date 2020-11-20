Шотландский писатель Дуглас Стюарт получил Букер за дебютный роман

09:32 Источник: Эхо Москвы

Шотландский писатель Дуглас Стюарт стал обладателем Букеровской премии 2020 год. Одной из самых престижных наград в области англоязычной литературы он удостоен за дебютный роман «Шагги Бейн».

44-летний Стюарт стал вторым шотландцем в истории, который был удостоен Букера. Эхо Москвы