0
0
70
НОВОСТИ

Шотландский писатель Дуглас Стюарт получил Букер за дебютный роман

09:32 20.11.2020 Источник: Эхо Москвы

Шотландский писатель Дуглас Стюарт стал обладателем Букеровской премии 2020 год. Одной из самых престижных наград в области англоязычной литературы он удостоен за дебютный роман «Шагги Бейн». 

44-летний Стюарт стал вторым шотландцем в истории, который был удостоен Букера.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:00 20.11.2020
Патриарх Сербский Ириней умер в возрасте 90 лет от осложнений, вызванных коронавирусом
0
0
09:45 20.11.2020
Собянин: Капремонт поликлиник в Москве продолжается, несмотря на пандемию
0
40
09:20 20.11.2020
Пересчет голосов подтвердил победу Байдена в Джорджии
0
99
09:05 20.11.2020
В России ликвидируют два федеральных агентства - СМИ
0
142
09:00 20.11.2020
Число отключенных от электросети жителей Приморья приблизилось к 170 тысячам
0
129
21:45 19.11.2020
Ситуация с COVID-19 в РФ ухудшается, но взрывного росте нет - Попова
0
993
21:27 19.11.2020
Специалисты не фиксируют мутаций COVID-19, которые могут сделать его опаснее
0
617
21:00 19.11.2020
В Европе люди умирают от COVID-19 каждые 17 секунд - ВОЗ
0
625
20:50 19.11.2020
Глава миссии ЕС в Москве надеется на упрощение визовых режимов между Россией и Евросоюзом
0
715
20:35 19.11.2020
ИГ или ее приемники никогда не исчезнут с мировой арены - Генерал Маккензи
0
646

Возврат к списку