В России могут ввести штрафы для соцсетей за неудаление запрещенной информации

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Законопроект об ответственности для социальных сетей за нарушение российского законодательства подготовлен, он предусматривает штрафы за неудаление противоправного контента. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Да, такой законопроект подготовлен. Предлагаются штрафы", - сказал Хинштейн, отвечая на соответствующий вопрос.

Парламентарий пояснил, что речь не идет об оборотных штрафах, но не стал уточнять размер планируемых санкций.