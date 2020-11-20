Во Владивостоке открыли первый ПВР для пострадавших от циклона
10:32 20.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первый пункт временного размещения (ПВР) открылся во Владивостоке для жителей города, оставшихся без тепла и света из-за непогоды, сообщается на официальной странице администрации города в "Инстаграме".
"Первый пункт временного размещения начинает работу в лицее № 41 на Воропаева, 31. По телефонам, размещенным в СМИ и соцсетях, уже обратились 40 человек, которых доставят в ПВР специальными автобусами", - говорится в сообщении.
В пунктах временного размещения предоставят обогрев, воду, питание и психологическую помощь.
По данным правительства Приморского края, ПВР также развернули в городе Артеме, где, как во Владивостоке, введен режим ЧС.
По данным Минэнерго РФ, на утро пятницы почти 150 тыс. человек остались без электроснабжения в Приморском крае из- за непогоды, еще порядка 250 тыс. жителей - без теплоснабжения.
С ночи на 19 ноября в Приморском крае осадки в виде дождя, перешедшего в снег, и ледяной дождь вызвали обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций на юге края. Из-за отключения электричества остановились насосы холодной и горячей воды во многих частях Владивостока.
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