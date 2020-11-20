0
0
111
НОВОСТИ

Во Владивостоке открыли первый ПВР для пострадавших от циклона

10:32 20.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый пункт временного размещения (ПВР) открылся во Владивостоке для жителей города, оставшихся без тепла и света из-за непогоды, сообщается на официальной странице администрации города в "Инстаграме".

"Первый пункт временного размещения начинает работу в лицее № 41 на Воропаева, 31. По телефонам, размещенным в СМИ и соцсетях, уже обратились 40 человек, которых доставят в ПВР специальными автобусами", - говорится в сообщении.

В пунктах временного размещения предоставят обогрев, воду, питание и психологическую помощь.

По данным правительства Приморского края, ПВР также развернули в городе Артеме, где, как во Владивостоке, введен режим ЧС.

По данным Минэнерго РФ, на утро пятницы почти 150 тыс. человек остались без электроснабжения в Приморском крае из- за непогоды, еще порядка 250 тыс. жителей - без теплоснабжения.

С ночи на 19 ноября в Приморском крае осадки в виде дождя, перешедшего в снег, и ледяной дождь вызвали обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций на юге края. Из-за отключения электричества остановились насосы холодной и горячей воды во многих частях Владивостока.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

11:20 20.11.2020
В РФ выявили 24 318 заразившихся коронавирусом за сутки, это новый максимум за пандемию
0
35
11:05 20.11.2020
В России могут ввести штрафы для соцсетей за неудаление запрещенной информации
0
66
11:00 20.11.2020
Умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан - пресс-служба президента Татарстана
0
73
10:20 20.11.2020
Путин упразднил Роспечать и Россвязь, передав их функции Минцифры - указ
0
156
10:05 20.11.2020
Машина с шестью людьми провалилась под лед в ХМАО, есть жертвы
0
159
10:00 20.11.2020
Патриарх Сербский Ириней умер в возрасте 90 лет от осложнений, вызванных коронавирусом
0
150
09:45 20.11.2020
Собянин: Капремонт поликлиник в Москве продолжается, несмотря на пандемию
0
184
09:32 20.11.2020
Шотландский писатель Дуглас Стюарт получил Букер за дебютный роман
0
172
09:20 20.11.2020
Пересчет голосов подтвердил победу Байдена в Джорджии
0
240
09:05 20.11.2020
В России ликвидируют два федеральных агентства - СМИ
0
252

Возврат к списку