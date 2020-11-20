Собянин: Капремонт поликлиник в Москве продолжается, несмотря на пандемию
09:45 20.11.2020
Несмотря на то, что эпидемическая ситуация в Москве остается сложной, в городе продолжается капремонт поликлиник. По словам мэра столицы Сергея Собянина, победа над пандемией близка и потому скоро для столичных пациентов снова станут важны возможность пройти обследование ближе к дому и комфортность приема у врача. «Поэтому мы не стали останавливать городскую программу комплексной реконструкции московских поликлиник, принятую в прошлом году», - написал градоначальник на своем сайте.
Как отмечает Собянин, в программу капремонта включено 135 зданий амбулаторий, большая часть которых были построены 40-60 лет назад. «Многие поликлиники приходится не просто ремонтировать, а фактически разбирать и собирать заново, полностью меняя внутреннюю планировку и коммуникации», - констатирует мэр, по словам которого, ремонт первых 11 зданий почти завершен. В декабре в отремонтированные амбулатории начнут завозить современное оборудование, а в начале следующего года они уже будут открыты.
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